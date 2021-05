Noiva de Whindersson foi atacada com mensagens desejando a morte do filho

O filho de Whindersson Nunes e Maria Lina morreu na manhã desta segunda-feira (31). João Miguel nasceu prematuro, de 22 semanas, no último sábado (29). Há cerca de três semanas, Whindersson fez um desabafo nas suas redes sociais sobre sua noiva ter recebido mensagens desejando que ela perdesse o bebê.

"O povo vai no insta da Maria dizer que ela vai perder o bebê, não sai nada que preste desse assunto, é incontrolável", escreveu.



E o povo vai no insta da Maria dizer q ela vai perder o bebê, nada sai q preste desse assunto, é incontrolável — Whindersson Nunes (@whindersson) May 10, 2021

No momento, o humorista chegou a falar sobre a situação ter efeitos negativos em seu filho:

“Espero ficar em paz, todos em paz, falo da Maria grávida sim, não venham me dizer que isso não é importante, não vou fazer um parto todo humanizado e vocês tirando a paz dela, se vocês não acreditam no que pregam, pois eu acredito que essas coisas que perturba a mãe perturba a criança.”

Espero ficar em paz, todos em paz, falo da Maria grávida sim, não venham me dizer q isso não é importante, não vou fazer um parto todo humanizado e vcs tirando a paz dela, se vcs não acreditam no q pregam, pois eu acredito q essas coisas q perturba a mãe perturba a criança — Whindersson Nunes (@whindersson) May 11, 2021

De acordo com Whindersson, as mensagens de ódio seriam sobre o seu casamento com Luísa Sonza. O humorista havia sido alvo de ataques depois que assumiu que não foi traído pela cantora e que, na verdade, foi ele quem decidiu terminar o casamento dos dois. Os internautas criticaram o youtuber por ele ter feito a cantora ser vista como traidora e Vitão como o pivô de sua separação.