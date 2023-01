Noiva de Cristiano Ronaldo, Georgina dá olhada fatal para jornalista que interage com o jogador

Cristiano Ronaldo foi apresentado no time Al Nassr, da Arábia Saudita, em um concorrido evento diante do estádio lotado com 25 mil pessoas.

A apresentação foi conduzida pela jornalista Fatma Fahad. No entanto, chamou a atenção a postura da namorada de Cristiano, Georgina Rodríguez, que participava do evento ao lado do atleta português. O registro viralizou na web. Confira:

Durante a apresentação do jogador, Georgina não teria gostado da interação entre Ronaldo e a apresentadora e dirigiu um olhar fulminante na direção de Fatma, que fazia perguntas ao jogador, além de fazer selfies e trocar sorrisos com ele.

