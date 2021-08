Neta de Tarcísio Meira posta últimas fotos do avô e faz homenagem nas redes sociais

Neta de Tarcísio Meira e Glória Menezes, a empresária Maria Pugliese postou, nas redes sociais, uma última foto do avô. No texto que legendou o clique, a gestora de projetos contou curiosidades sobre o artista, que morreu vítima de covid-19 na quinta-feira (12): “Sabia criar planilhas no Excel como ninguém! Tinha uma facilidade para decorar texto! Uma memória admirável! Fazia contas de cabeça e de tudo sabia MUITO! Falava inglês perfeitamente, e francês também!”, escreveu.

“E como falar do Tarcísio, sem falar da Glória? E como falar do Vô Dindo sem falar da Góia? Amor de novela? Amor de novela existe, sim! E como presenciei esse amor. Como eles se amaram, e se cuidaram! Não se desgrudavam. Até para irem da sala da TV para sala de jantar iam de mãos dadas! E quando chegavam na mesa, é claro que ele puxava a cadeira para ela sentar!”, completou a neta, emotiva.

Além dos cliques em família, Maria também mostrou aos seguidores a última conversa que trocou com o avô. “Querida, vi sua foto que sua mãe mandou para a Glória. O queixo caiu, mas dá para balbuciar: linda, maravilhosa. A movie star no mínimo. Beijos, Tarcísio”. Pugliese respondeu: “Qual foto? Hahahaha”. Ele explicou: “Você loiríssima dentro de um carro...”. A empresária agradeceu: “hahaha obrigada, vô! Estou com saudades”, disse, acrescentando um coração.

A morte de Tarcísio Meira comoveu famosos e anônimos em todo o Brasil. Nos comentários da postagem, seguidores deixaram carinho e mensagens de força: “Que texto lindo”, escreveu uma. “Que Deus conforte o coração de todos”, desejou outra. “Mandando meu amor para todos vocês”, disse uma terceira.

Embora o marido não tenha sobrevivido à covid, Glória Menezes já deixou o hospital e já está em casa. A atriz chegou a se despedir do marido. “Ela viu o pai, eu levei ela pra ver. Faz parte do ritual, é importante. Você tem que olhar pra dizer adeus”, contou Tarcísio Filho, único filho do casal.