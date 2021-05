Necropsia de MC Kevin aponta 13 fraturas após queda do 5º andar de hotel no Rio

MC Kevin sofreu 13 fraturas no corpo ao cair do 5º andar de um hotel na orla na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Foi o que revelou o laudo de exame de necropsia do funkeiro de 23 anos.

Segundo o o documento, ele sofreu hemorragia na cabeça, perfuração no pulmão e rompimento do fígado, entre outras lesões. O funkeiro também teve fraturas no nariz, no maxilar, na mandíbula e em 10 costelas do lado esquerdo do corpo.

A causa da morte foi hemorragia subaracnóidea (espaço entre o cérebro e o tecido que cobre o cérebro) e traumatismo crânio encefálico. O documento também indica que os ferimentos foram causados por "ação contundente", o que indica que o corpo sofreu algum choque.

MC Kevin morreu no domingo (16) após cair da varanda do hotel onde estava hospedado. Ele morava em Mogi das Cruzes, em São Paulo, mas estava no Rio porque tinha feito um show em uma boate em Vila Valqueire, na Zona Oeste, no sábado (15).

O corpo de MC Kevin foi sepultado no Cemitério Parque dos Pinheiros, no Tremembé, Zona Norte de São Paulo, na manhã desta terça.