Nasce o primeiro filho de Scarlett Johansson com o esposo Colin Jost

Scarlett Johansson deu à luz seu primeiro filho com o comediante Colin Jost nesta quarta-feira (18). O sexo do bebê ainda não foi relevado pelo casal, mas segundo o site Page Six, trata-se de um menino. As informações são da Revista Quem.

A atriz já é mãe da pequena Rose Dorothy, de 6 anos, do relacionamento com o jornalista Romain Dauriac. A segunda gravidez foi mantida em sigilo até dias antes do parto, quando o marido da artista mencionou a gestação da companheira durante uma de suas apresentações de stand up comedy em Connecticut, nos Estados Unidos, no domingo (15).

O casal está juntos há dois anos.