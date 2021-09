Nasce Ivy, segunda filha da cantora Thaeme

A cantora Thaeme (da dupla com Thiago) teve a segunda filha de parto cesárea, na noite da quarta-feira, 22, em uma maternidade de São Paulo. Ivy Mariôto Elias nasceu às 19h48, pesando 3,410 quilos e medindo 51 centímetros. A assessoria de comunicação da artista divulgou que mãe e filha passam bem. Ivy é a segunda filha de Thaeme com Fábio Elias.

(Thalita Castanha/ Divulgação)

“Foi muito lindo e tão emocionante quanto da primeira vez! Eu achei que seria impossível, pois primeiras vezes são mais marcantes, mas conseguiu ser igual! A Ivy é uma bebê muito boazinha. Ela nasceu, deu uma choradinha e na mesma hora veio no meu colo e acalmou. Ela, inclusive, no primeiro contato, ficou mais tempo comigo do que a Liz quando nasceu. Pude amamentá-la na primeira hora do nascimento e ela já pegou instantaneamente, é muito esperta e a coisa mais linda desse mundo”, vibrou Thaeme. “Gratidão a Deus por permitir que eu fosse pai de mais uma linda criança”, completou Fábio.

Dois dias antes do parto, Thaeme divulgou no canal do YouTube um clipe em homenagem à segunda filha, intitulada "Ivy. pode vir". A canção foi composta pela sertaneja em parceria com a dupla Igor & Leo.