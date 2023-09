Namorada de Toguro recebe alta e fala pela primeira vez após o parto: ‘Foram dias super intensos’

A influencer Nara Paraguaia, namorada de Toguro, recebeu alta hospitalar da Maternidade Santa Joana, em São Paulo, nesta segunda-feira (11), e utilizou as redes sociais para agradecer as mensagens positivas e a Deus pela “nova chance”. Ela deu à luz o primeiro filho do casal, Gael, no último dia 6 de setembro, por meio de uma cesariana induzida, passou por complicações pós-parto, que a levaram a ser intubada e fazer uma cirurgia para retirar o útero.

VEJA MAIS

Emocionada, Nara agradeceu também às pessoas que rezaram pela sua recuperação e à equipe médica que a atendeu.

“Estou liberada e estou muito surpresa e emotiva por tudo que aconteceu nesses dias. Foram super intensos”, afirmou a influenciadora, cuja recuperação em uma semana surpreendeu a todos no hospital.

Nara prometeu no Reels que iria utilizar mais o Instagram para compartilhar o relato de parto e a rotina como mãe. Assista ao vídeo: