Namorada da cantora Joanna agride a mãe; veja o caso

A namorada da cantora Joanna, Karen Keldani, agrediu a própria mãe, Nely Keldani, por causa de uma discussão envolvendo dinheiro. Câmeras de segurança do prédio onde Nely mora, em Copacabana, no Rio de Janeiro mostram o momento da agressão.

Muito machucada, Nely foi socorrida pelo filho Fábio Keldani, que a levou para o hospital e constatado traumatismo craniano e sangramento interno.

Fábio afirmou que Karen “quase matou” sua mãe. A motivação, de acordo com ele, é um dinheiro, descoberto pela Nely. “Nós temos uma tia avó que mora comigo e com a minha mãe há quase cinco anos. A minha mãe confiava na minha irmã Karen e deixava ela cuidando do dinheiro da minha tia. De dois anos pra cá, começou a dizer que minha tia – que tem aposentadoria do Ministério da Fazenda – estava ficando dura e a vida dela [Karen] só crescendo. Ela começou a fazer plásticas, a bancar os próprios shows, porque ela é cantora católica. E a cada dia dizia que a minha tia estava sem dinheiro”, contou ele.

Ele ainda completou: “um dia a minha mãe pediu pra ver as contas da minha tia, porque a minha mãe é sobrinha de direta dela. E a minha irmã ficou muito nervosa e disse que não mostraria nada, que não tinha obrigação e que se a gente quisesse ver que a obrigasse a mostrar em juízo. Minha mãe achou muito estranho e pediu pra eu achar um advogado pra pedir a curatela da minha tia. Ganhamos a curatela e dali vimos que ela estava desviando o dinheiro da tia. Tudo que sobrava nas contas da minha tia ela transferia pra conta dela. Chegou a transferir mais de R$ 30 mil no mesmo mês”.

Fábio ainda afirmou que a irmã não prestou socorro à mãe. “Veio aqui no nosso prédio, chamou a minha mãe pra descer com o filho dela. Quando minha mãe desceu, ela tomou o celular da minha mãe para pegar as informações confidenciais do processo. E a minha mãe pede o celular de volta e tenta pegar”, disse ele.

A pancada atrás foi tão forte que Nely ainda quebrou a órbita ocular, perdendo 30% da visão.