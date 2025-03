Na Tailândia, família de Bell Marques atualiza situação após terremoto; Mari Gonzalez está na viagem

Em uma viagem de férias com a família, o cantor Bell Marques escolheu a Tailândia como destino. Porém, um forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu Mianmar, China e o país que o baiano se encontra. Na Tailândia, a força dos tremores causaram danos sérios, como prédios destruídos em áreas habitadas.

Estão no local, a da esposa do artista, Aninha Marques, os filhos Rafa e Pipo, e das noras, Pati Guerra e a ex-BBB, Mari Gonzalez.

Rafa, filho mais velho de Bell, tranquilizou os fãs do artista e garantiu que eles não sentiram os tremores do terremoto na cidade que estão, reforçando que estão todos bem.

“Estamos bem gente! Recebendo muitas mensagens sobre o terremoto em Bangkok, mas aqui, graças a Deus, não sentimos nenhum tremor!”, escreveu ele em seu perfil do Instagram, exibindo um registro da família na praia.

Mari Gonzalez, que namora o Pipo, não comentou ainda sobre a situação no local, mas compartilhou resgistros belíssimos do passeio que o sexteto fez em Krabi, ilha que fica na costa oeste do sul da Tailândia.