Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist está sem dinheiro e dormindo em posto de gasolina

A ex-dançarina e atriz Regininha Poltergeist, que foi musa nos anos 90, está dormindo no chão de um posto de gasolina no Rio de Janeiro há duas semanas. A loira conta com ajuda de outras pessoas para conseguir se comer. As informações foram divulgadas pelo site Splash, do portal UOL.

A situação da bailarina é muito diferente do auge nos anos 90. Regininha Poltergeist estudou balé clássico durante 14 anos e participou de concurso de beleza no final dos anos 1980. A fama ocorreu em 1990, quando integrou o espetáculo 'Santa Clara Poltergeist', em que interpretava uma santa com o poder de cura através do sexo.

O divulgação a levou a estampar as capas de revistas masculinas e a atuar em dois filmes do cineasta Cacá Diegues. Regininha fez várias peças teatrais e programas humorísticos. Ela ainda chegou a ter romances com outros famosos, como Alexandre Frota, Eri Johnson, Rubinho Barrichello e Paulo Ricardo.

Atualmente, ela espera que seus fãs possam ajudá-la a superar a situação precária, em que não consegue nem tomar banho todos os dias. "Preciso de um lugar para dormir, alugar uma quitinete, estou sem dinheiro, sem trabalhar. Preciso de ajuda urgente, estou morando em um posto de gasolina, não estou dormindo direito, durmo no chão do banheiro do posto!", contou ao UOL.

Sobre o que a deixou nesta situação, a ex-musa desconversa e fala de temas diversos com frases desconexas, sem revelar o motivo. Em 2005, Regina se tornou mãe e passou por um relacionamento abusivo. Para sair da relação, ela aceitou convites para atuar em filmes adultos.

No início deste ano, em entrevista ao canal no YouTube Clube da Vip, Regina revelou ter se prostituído devido a problemas financeiros. Ela ainda chegou a trabalhar como vendedora em comércios de diferentes segmentos, mas não se manteve no emprego por muito tempo.