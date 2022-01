Mulher do apresentador Léo Batista é encontrada morta na piscina de casa

O apresentador da Rede Globo, Léo Batista, perdeu a esposa Leyla Chavantes Belinaso, de 84 anos, no último sábado, 29, no Rio de Janeiro aos 84 anos. O apresentador foi quem localizou a esposa morta na piscina da residência do casal, em Jacarepaguá, e acionou a polícia. A polícia militar carioca e a emissora confirmaram o falecimento na tarde deste domingo, 30.

A equipe do 18° Batalhão da Polícia Militar, do Rio de Janeiro, foi que atendeu a ocorrência de afogamento. "De acordo com o marido da vítima, a mesma estava à beira da piscina e ele no interior da residência. Ao sair, se deparou com a mulher segurando um macarrão-bóia e com a face dentro d'água. De imediato, mergulhou para retirá-la, mas já estava em óbito. Os familiares fizeram contato com o médico da vítima com o intuito de atestar o óbito e liberar o corpo", informou a PM em nota.

A Globo informou que a causa da morte de Leyla foi confirmada como infarto. O caso foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia.