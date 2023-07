Mulher de Frank Aguiar ficou internada por doença rara e conta que desistiu de separação em UTI

A mulher do cantor Frank Aguiar, Carol Santos usou a data do seu aniversário de 31 anos, para fazer um relato emocionante nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 03, ela contou sobre ter passado 10 dias internada na UTI de um hospital.

Carol fez tratamento contra uma síndrome rara que queima a pele: "Resolvi aparecer aqui hoje, no dia do meu aniversário, porque estou comemorando duas vidas. Meus 31 anos e a segunda oportunidade que Deus me deu. O Stevens-Johnson que eu tive é uma doença rara e grava que queima o corpo".

A doença causou feridas vermelhas e descamação pelo seu pescoço, rosto, boca, costas e tórax. A síndrome Stevens-Johnson é uma reação do sistema imunológico a alguns medicamentos, geralmente antibióticos e anti-inflamatórios. É uma reação cutânea rara, mas grave e, por isso, precisa ser tratada de imediato.

"Eu achei que eu ia morrer. Fiz até vídeo me despedindo, juro que achei que ia morrer. E Deus me deu mais uma oportunidade", disse ela.

Carol e Frank iam se separar em maio desde ano, mas de acordo com ela, isso não ocorreu: "Quero agradecer ao meu marido, que apesar de tudo, nunca saiu do meu lado, e somos um casal igual a todos, temos altos e baixos."

