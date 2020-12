Morre mãe do cantor Cristiano, da dupla sertaneja com Zé Neto

Na manhã deste domingo, 13, a mãe do cantor Cristiano, da dupla sertaneja com Zé Neto, morreu no Hospital de Base em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Zenaide Táparo estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde a última sexta-feira (11) depois de sofrer uma parada cardíaca. Na tarde de ontem, o cantor usou as suas redes sociais para pedir orações para a mãe, que estava em coma.

"Ontem [sexta-feira] por alguns instantes pensei ter pedido minha mãe, a mulher que mais amo nesse mundo, a mulher que foi meu 1º amor, uma das pessoas que mais amo nesse mundo, e que a tempos tenho lutado com todas as forças pela saúde dela. Mas se existe 1% de chances, então eu terei 100% de fé. E venho aqui, pedir orações de cada um de vocês que de alguma forma ou de outra fazem parte da minha vida. Não tem sido fácil, uma dor inexplicável, mas em Deus e minha família busco amparo", escreveu o cantor.O parceiro de dupla e amigo de infância Zé Neto também usou as redes sociais para pedir orações para quem ele chama de "segunda mãe".

"Força mãe, o que vivemos nunca ninguém vai conseguir apagar, apesar de não ser minha mãe de sangue, há 26 anos tenho você como uma mãe de coração. Sei que não está fácil essa luta, mas existe um Deus do impossível", diz trecho da postagem.

A reportagem do UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa da dupla, mas não obteve informação sobre a idade de Zenaide nem sobre o velório e enterro dela, que deixa Cristiano, seu único filho, e o marido.Em outubro a mãe do cantor havia sido internada após sofrer uma queda. No hospital, ela sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimada. Zenaide passou por uma cirurgia para colocar um marca-passo, tendo alta na semana seguinte da internação.