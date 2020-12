Morre humorista Rodela após contrair covid-19

O humorista Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido como Rodela, morreu nesta quarta-feira (02) após passar duas semanas internado com covid-19.

Em nota, O SBT confirmou que o humorista havia contraído a covid-19. De acordo com comunicado, Rodela havia sido submetido a hemodiálise no início da noite e sofreu paradas cardíacas, que ocasionaram a sua morte.

O humorista foi internado no final de novembro com os pulmões comprometidos. Na última sexta-feira (27), ele havia apresentado uma "melhora significativa" no seu quadro, com seus órgãos respondendo positivamente às medicações.

Luiz Carlos ficou conhecido por atuar em diversos programas de auditório, como no Programa do Gugu, de Celso Portiolli e também no Programa do Ratinho, onde ganhou maior destaque.

Rodela também participou de "A Praça é Nossa", atuando em diversos quadros e contracenado com vários comediantes do programa.