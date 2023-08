Morre Aracy Balabanian: Amigos e familiares se despedem de atriz durante velório no Rio; fotos

O corpo de Aracy Balabanian foi velado na manhã desta terça-feira (8). Dezenas de amigos e familiares estiveram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro para se despedor da atriz. As portas do salão Assyrio foram abertas às 9h30.

Passararm por lá: Tony Ramos, Mariana Ximenes, Luís Miranda, Claudia Raia, Marieta Severo, Julia Lemmertz, Patrícia Pilar, Mateus Solano, Adriana Calcanhoto, Marcos Oliveira, Edwin Luisi, Claudia Rodrigues, Marisa Orth, Isabelle Drummond, o escritor Silvio de Abreu e o maquiador Fernando Torquatto, dentre outros.

Famosos se despende de Aracy Balabanian (Fotos: Victor Chapetta / Agnews)

A cerimônia de despedida segue aberta ao público até as 13h. Depois disso, o corpo de Aracy será levado para o Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde será cremado em um ato fechado para familiares e amigos.

Aracy Balabanian morreu na última segunda-feira (7), aos 83 anos, na Clínica São Vicente, onde estava internada por conta de um câncer no pulmão que enfrentava desde o fim do ano passado.