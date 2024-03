Moradores intervém em tentativa de furto na casa de Alceu Valença

Imagens de uma das casas do cantor Alceu Valença, localizada na Rua de São Bento, no Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, ganhou destaque nesta terça-feira (12), na web. O imóvel em questão foi alvo de tentativa de furto no último sábado (09).

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem sobe por um poste para invadir o imóvel e logo em seguida sai com quatro cadeiras. Foi quando moradores impedem a ação do criminoso e conseguem colocar os móveis de volta na casa.

O crime aconteceu por volta das 8h e o suspeito passou um tempo observando o movimento da rua antes de invadir a residência. Segundo testemunhas, o cantor utiliza a casa como repouso quando vai para Olinda.

Um músico da banda estava no local na hora, mas estava dormindo e não percebeu a movimentação.

A gravação da tentativa de furto foi compartilhada por um grupo de moradores que visam preservar o Centro Histórico de Olinda.

A casa dos artista ficou famosa nas redes sociais após as aparições no local de Alceu Valença durante o carnaval. Ele também possui outra casa na Rua Rua Prudente de Moraes, também no Sítio Histórico.