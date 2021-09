Modelo Nathy Kihara encara 'desafio ecológico'

Modelo e influencer, Nathy Kihara compartilhou com seus seguidores que começou um “desafio ecológico”, onde pretende usar apenas produtos ecológicos durante 40 dias: “Mais difícil do que parece”.

“Quando eu pensei nesse desafio, achei que fosse ser fácil, mas já no primeiro dia vi como tudo que usamos não é ecológico”, diz a modelo. “Eu fui lavar o cabelo, e não pude porque meu shampoo testava em animais”.

“Tive que sair e comprar itens essenciais para esse desafio, como escova de dentes e sabonete”, completa. “Eu nunca tinha pensado antes como em tudo à nossa volta está ligado ao sofrimento de outras criaturas e do planeta”.

“Acho que todos deveriam fazer esse desafio, iria abrir os olhos de muita gente sobre coisas que parecem quase naturais e o impacto que nossas ações têm no planeta”, completa.

Há um tempo, Nathy Kihara, Coelhinha da Playboy, gastou mais de 200 mil reais para ficar parecida com Kourtney Kardashian. A brasileira, de 35 anos de idade, ganhou fama pela semelhança com a socialite. Ela fez preenchimento labial, remodelação do nariz, bichectomia e lifting nas sobrancelhas.

A semelhança rendeu momentos engraçados para a morena. Ela foi confundida várias vezes com a Kardashian. “Viajo muito a trabalho e, às vezes, as pessoas chegam a me parar nos aeroportos e lugares públicos me confundindo com ela” (risos).