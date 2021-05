Modelo gasta R$100 mil em implantes para ter título de ‘maiores seios do instagram’

A modelo Cris Galera teve grande destaque em um site britânico após revelar que investiu mais de R$100 mil em implantes nos seios. Tudo isso para conseguir o título de "maiores seios do Instagram".

Ela conta que, pelo tamanho de seus seios, costuma sair sem sutiã: "É sexy e confortável sair com meus seios assim". Cris também fez uma comparação controversa sobre o significado do tamanho dos seios para a mulher e o tamanho do pênis para o homem: "Os homens querem ter um pênis grande para dar mais prazer. Pensei o mesmo em meus seios", disse.

A modelo falou que os seios são as partes do corpo que mais gosta, e que quer mostrá-los: "Sou apaixonada pelos meus seios, é a parte do corpo que mais gosto". Cris também apoia o movimento pelo mamilo livre: "Sou totalmente a favor da liberação dos mamilos, tanto nas redes sociais quanto até na rua".