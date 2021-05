Modelo quer realizar cirurgia para alcançar 250 cm de nádegas: 'Linda e feliz'

A modelo fitness Vanessa Ataídes confessou estar com medo de ocorrer complicações nas nádegas ao aplicar polimetilmetacrilato (PMMA) como preenchimento do bumbum. Ela que já alcançou os 126 cm, agora deseja ser a dona do maior bumbum do mundo, título que pertence à americana Mikel Ruffinelli, com uma circunferência de mais de 250 cm.

“É um organismo estranho que fica andando pelo meu corpo e que uma hora ele vai expulsar. Mas tenho fé que até lá, já vou estar bem velhinha e já vou ter aproveitado a minha vida exatamente como sempre quis: linda e feliz”, afirmou.

No entanto, Vanessa tem escutado especialistas que a aconselham retirar a substância prezando pela saúde, principalmente após a morte de uma brasileira, moradora do Reino Unido, que veio a óbito com infecções causadas por um procedimento estético realizado em uma clínica clandestina em Anápolis, a 60 km de Goiânia.

Mesmo insatisfeita com o corpo, Vanessa coleciona elogios dos internautas nas redes sociais. No início de março, ela compartilhou com os seguidores o resultado da circunferência do bumbum com 126 cm após procedimentos estéticos.