Modelo do OnlyFans diz que ter QI próximo de gênios 'intimida' os homens

A modelo do OnlyFans e integrante do Mensa (organização sem fins lucrativos que incentiva a inteligência), Candice Kloss, afirma que ter um QI elevado acaba intimidando os homens.

Candice também garante que é vítima de um estereótipo machista, pois seus parceiros acham que ela é "estúpida" em razão da beleza e de expor seu corpo nas redes sociais e na plataforma adulta.

“Eu realmente não conto para as pessoas. Alguns dos meus amigos mais próximos sabem, mas como somos tão próximos, não acho que isso mude a opinião deles sobre mim. Acho que os homens ficam definitivamente surpresos quando descobrem. Alguns acham isso sexy, mas outros acham isso intimidante por algum motivo”, disse ela.

Ela falou que notou ter mais facilidade de aprender as coisas, e de maneira rápida, ainda na adolescência. Candice chegou a estudar psicologia e economia na Universidade de Massachusetts, em Boston, mas desistiu e começou a trabalhar no mercado imobiliário para pagar o aluguel.

“Um dia minha amiga me mostrou o que ela estava ganhando com OnlyFans. Depois eu imediatamente deixei a escola, sabendo que não voltaria. A possível renda que eu poderia ganhar com OnlyFans era muito mais do que o salário inicial com um diploma de economia, e ainda maior do que alguns salários mais altos após anos de trabalho”, expôs ela.