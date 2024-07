IMAGENS: Miss São Paulo 2024, Milla Vieira, sofre ataques racistas nas redes sociais

Milla Vieira, coroada Miss São Paulo 2024, vem sofrendo uma série de ataques racistas após sua conquista. A representante de São Bernardo do Campo, através das redes sociais, tem recebido mensagens de ódio e ofensivas.

As organizações do Miss Universe Brasil e do Miss Universe São Paulo se manifestaram oficialmente na tarde desta segunda-feira (29).

Miss São Paulo (Fotos: Van Campos / AgNews)

“Estamos chocados com tamanhas atrocidades nas redes sociais e sentimos demais por tudo o que nossa Miss vem passando desde que foi eleita. Desde mensagens colocando em cheque sua inquestionável beleza, até memes com a intenção de prejudicar sua imagem. Reiteramos a nota acima e salientamos que a decisão dos jurados (mais de 20 jurados) foi respeitada e a Milla eleita por mérito e excelência de suas competências e por sua beleza. Milla tomará medidas legais com nosso apoio e esperamos que todos que deferiram mensagens depreciativas conotando racismo paguem por isso”, dizia a nota de repúdio.

"Por que tanto incômodo? Por que tanto ódio? Internet não é terra sem leis, e os responsáveis serão, sim, penalizados. Aqui a 'cultura do hate' não se perpetuará. Obrigada a todos que estão me apoiando", postou Milla após a publicação das notas.

Milla também recebeu nos comentários muitas mensagens apoio: “Estamos com você! Como já disse, conte comigo nessa jornada! Você brilhou e continuará a brilhar”, escreveu um seguidor. “Sua beleza, carisma, desenvoltura e jeito são encantadores! Sinto muito que você esteja enfrentando essa situação tão absurda e que claramente são casos de racismo”, comentou outra.