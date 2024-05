Milionário, da dupla com José Rico, recebe alta da UTI e vai para quarto

O cantor Milionário, da dupla com José Rico, recebeu alta da UTI na manhã desta quinta-feira (23/05). Agora ele segue no quarto do Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto, em São Paulo, dando seguimento a sua recuperação.

O hospital informou, por meio de nota, que o cantor Milionário está com o quadro de saúde estável: "Hoje, pela manhã, ele teve alta da UTI e irá para o quarto".

O artista continua consciente e está comunicativo. "O paciente está sem a presença de déficit motor ou sensitivo e alimentando-se por via oral".

No quarto, ele prosseguirá com o tratamento e reabilitação com uma equipe multidisciplinar de saúde. "Segundo a família, o paciente vivia um momento de estresse traumático pela perda de um ente querido", informou o hospital.

Na segunda-feira (20), Milionário se internou quando sofreu um AVC. O cantor teve um acidente vascular cerebral isquêmico.