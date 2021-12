Mila Moreira e Clodovil eram irmãos, diz jornalista; entenda a história

Após a morte da atriz e modelo Milla Moreira, algumas histórias sobre a vida pessoal da artista estão vindo à tona. E o que chamou atenção de vários internautas foi a afirmação feita por um jornalista que disse haver parentesco entre Milla e Clodovil. As informações são do UOL.

Tudo começou quando o jornalista Fernando Poffo escreveu, em suas redes sociais, uma série de publicações sobre a relação fraternal entre os dois famosos. Após isso, surgiu um longo debate sobre o caso, inclusive, apontando semelhanças físicas entre Mila Moreira e Clodovil. O estilista e apresentador, muito famoso nos anos 80, morreu em 2009.

O jornalista fez uma publicação falando sobre a suposta irmandade entre os dois artistas, que já faleceram:

"Ela era irmã de Clodovil, com quem teve muita parceria como modelo e também na TV. A história é a seguinte: o pai dela era dono de hotéis no centro de SP e acabou tendo um filho fora do casamento, com uma camareira de um dos hotéis. Ele não assumiu a criança e a camareira com ascendência indígena conseguiu que um casal a adotasse”, escreveu.

O jornalista ainda destaca que eles eram muito próximos. “O casal de espanhóis, os Hernandez, morava perto do hotel e criou Clodovil, que jamais aceitou a família biológica – exceto a irmã, Mila. Com ela ele manteve contato e, não só isso, tocou vários trabalhos em parceria. Mila e Clodovil se davam superbem e ele até a apresentava eventualmente como ‘uma irmã’, dando a entender que era em razão da parceria e tals. Era um joguete deles pra manter o segredo”, declarou.

No entanto, outro jornalista, Mauricio Gyboski, assegura que tudo é uma mentira. Ele diz que a relação de Clodovil e Milla era apenas de amizade.

“Clodovil e Mila Moreira seriam irmãos? Nada disso. ‘Somos grandes amigos, relacionamento que nasceu independentemente da moda e só desfilei pra ele na base da amizade’, explica Mila em matéria para Cidinha Campos, O Fluminense, 1983″, postou o jornalista no Twitter, desmentindo a informação.