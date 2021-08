Michael Douglas revela situação desconfortável com Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas revelou que, por muito tempo, a esposa Catherine Zeta-Jones se sentiu "desconfortável" com a a situação na casa que possui em Palma de Mallorca, na Espanha. Pois, a ex-esposa do ator, Diandra Luker, também era proprietária do imóvel, conforme estabelecido no acordo de divórcio e cada um tinha seis meses para usufruir da propriedade.

Diandra é mãe do filho de Michael, Cameron Douglas, de 42 anos.

O ator contou a situação ao jornal local Última Hora e disse ter resolvido a questão ao comprar a parte da ex-mulher na casa, em 2014, o que deixou Zeta-Jones satisfeita.

“Foi muito incômodo dividir a propriedade com minha ex-esposa, Diandra. Seis meses para cada um não era agradável para ninguém. Catherine está muito feliz aqui, especialmente agora que não dividimos a casa com Diandra. Ela se sente mais confortável”.

Michael Douglas acaba de passar três meses em Mallorca. Catherine fez uma postagem emocionada no Instagram, no mês passado, sobre os tomates que ela colhe na residência.

Os astros, que acabam de completar 20 anos de casamento, viajaram para Nova York. Eles possuem dois filhos, Dylan, de 20 anos, e Carys, de 17.