Mia Khalifa volta a ser lembrada após fala de senador na CPI da Covid

Mia Khalifa voltou a ser assunto no Twitter e chegou a ser um dos nomes mais comentados na rede social. A libanesa de 28 anos foi lembrada após o senador Luís Carlos Heinze (PP-RS) comentar novamente sobre uma atriz pornô durante a CPI da Covid.

“A pesquisa em Harvard, uma universidade respeitada, e essa pesquisa foi publicada na The Lancet e houve a retratação. Quem pagou essa pesquisa, senador Omar Aziz? Foi um escritório de uma moça, nem citei o nome dela e já saiu que eu tinha citado o nome de uma atriz pornô. Eu citei o nome de uma atriz. Só falei que era uma empresa de uma atriz pornô. Como essa moça tem interesse em fazer essa pesquisa de hidroxicloroquina?”, disse o deputado.

O senador Luis Carlos Heinze voltou a questionar um estudo divulgado na revista Lancet. “Quem pagou essa pesquisa?”, questionou. Ele afirma que a dona da empresa responsável é uma atriz pornô.



Mesmo sem intenção e sem uma citação direta do senador, os internautas voltaram a relacionar as palavras de Heinze com Mia Khalifa e brincaram com a situação nas redes sociais.

"Pelo visto, a Mia Khalifa entrou de vez na política", afirmou uma das postagens sobre o assunto no Twitter.

Pelo jeito Mia Khalifa virou cientista, nobel e CEO de uma empresa farmacêutica internacional, nunca duvide do poder da indústria porno de controlar o mundo. RS têm uma obra prima eleita por eles — Stephenson 🏳️‍🌈🌵 (@stephenson_we) June 1, 2021

"Mais um pouco e o Heinze convocaria a Mia para depor na CPI", brincou outra.