MC Kevin respondia por posse de drogas, embriaguez ao volante e infração sanitária contra a covid-19

Nos últimos quatro anos, MC Kevin foi indiciado em quatro crimes pela Polícia Civil de São Paulo. De acordo com registros da Secretaria de Segurança Pública daquele estado, o funkeiro respondia por receptação de um celular furtado, embriaguez ao volante, posse de drogas para uso pessoal e infração de medida sanitária preventiva. Nenhum dos casos houve condenação.

O boletim mais recente foi registrado em 13 de maio do ano passado por um representante do condomínio onde Kevin morava. Ele narrou ter tido conhecimento de que o funkeiro estava com a covid-19 e desrespeitava os procedimentos de isolamento, inclusive frequentando a academia, circulando de carro e usando dispositivos comuns com outros moradores.

O rapaz foi autuado por infração de medida sanitária preventiva. O crime, tipificado no artigo 268 do Código Penal, consiste em “infringir determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa” e, em razão da pandemia da covid-19, foram editadas leis e decretos que regulamentam sua aplicação.

Já em 10 de março de 2019, Kevin foi flagrado fumando maconha quando estava parado, no carro, com um amigo. Ele foi autuado por posse de drogas para consumo pessoal e, mediante assinatura de termo de compromisso, liberado.

Em 28 de junho de 2016, foi encontrado um celular em posse do MC que constava como furtado. Ao ser questionado, ele respondeu que o aparelho “poderia ser de procedência duvidosa” e recebeu voz de prisão, tendo sido liberado após pagar multa de R$ 1 mil. Ele foi indiciado pelo crime de receptação.

Em 13 de julho de 2016, Kevin dirigia um carro sem carteira de habilitação, quando avançou o sinal vermelho, colidiu com outro veículo e ainda atingiu o muro de proteção da via-férrea. Ao fazer o teste de alcoolemia, foi constata a presença de 0,49 Mg/L no sangue - superior aos 0,33 Mg/L permitidos em lei. Ele foi liberado após pagamento de multa.