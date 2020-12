Marquezine brinca com Gagliasso e Ewbank: 'Surubão 2.0 nas Maldivas'

Fora da Globo, Bruna Marquezine anda animada com seu trabalho na série Maldivas na Netflix. A atriz divulgou um vídeo da atração e acabou chamando atenção de um fã, que questionou se ela havia convidado Bruno Gagliasso, que também teve o contrato fixo encerrado com a emissora, para participar do projeto da plataforma de streaming.

"Seria Noronha, né?", respondeu o ator ao internauta, se referindo a Fernando de Noronha, local onde costuma bater ponto com a esposa, Giovanna Ewbank. A mãe de Titi, Bless e Zyan então entrou na conversa e usou a expressão de Bruna:

"Agora é Maldive-se [risos]. Amou?". Bruna relembrou o boato de que alguns atores costumavam fazer surubas em Noronha. "Ai, por favor! Surubão 2.0 nas Maldivas", escreveu ela, brincando. "Amor, você que é o king disso já providencia isso tudo pra gente, por favor?", disse Giovanna, marcando Bruno. Além de Marquezine, a série Maldivas conta com Manu Gavassi, Carol Castro, Klebber Toledo, Sheron Menezzes, entre outros atores no elenco.