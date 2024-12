Mark Withers, ator de Stranger Things, morre aos 77 anos

Mark Withers, ator que interpretou o personagem Gary na primeira temporada de "Stranger Things", morreu aos 77 anos. De acordo com Jesse Withers, filha do artista, a morte do artista ocorreu no dia 22 de novembro, em decorrência de um câncer.

VEJA MAIS

“Ele enfrentou sua doença com a mesma força e dignidade que trouxe ao seu ofício, criando um legado de cordialidade, humor e dedicação, juntamente com sua notável capacidade de tornar cada papel inesquecível. O talento duradouro e o compromisso de Mark com a indústria serão lembrados com carinho por colegas, amigos e fãs”, escreveu a filha à revista Variety.

Withers ganhou fama na década de 80 ao aparecer na série “Dinastia”. Em seguida, o ator emplacou vários papéis a TV, como em “Magnum” (1982) e “Jogo Duplo” (1985).

Suas últimas aparições foram nas séries da Netflix “Sense 8” (2017), como Lawrence, e “Stranger Things“ (2016) como Gary.