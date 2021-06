Marina Ruy Barbosa faz topless e deixa os seios em evidência na web

Aos 25 anos e esbanjando sensualidade, Marina Ruy Barbosa mexeu com a imaginação dos seguidores na noite da última segunda-feira (28), nas redes sociais. Usando calça jeans, a atriz posou de topless e deixando as madeixas ruivas cobrindo os seios. O clique ousado rendeu vários elogios à global. As informações são da Revista Quem.

Em uma publicação feita no Instagram, a ruiva criou um post e divulgou a foto, que é um ensaio para uma roupa de roupas. No clique, ela aparece vestindo apenas uma calça jeans e deixa, discretamente, os seios à mostra. “Blue jean”, escreveu na legenda.

A foto colecionou vários elogios dos seguidores da Marina. Inclusive, de personalidade famosas. "Maravilhosa", disparou a influencer digital Jade Picon. "Uauuuuuuu", comentou a ex-BBB Rafa Kalimann. "É pra matar?????", disse a jornalista Glória Maria. “A pessoa é um escândalo num jeans básico”, elogiou uma fã.