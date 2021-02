Marília Mendonça revela motivo de término com Murilo Huff em 2020

No último domingo (7), a cantora Marília Mendonça participou do programa “Domingão do Faustão” e comentou sobre o motivo por trás do rompimento com Murilo Huff, com quem teve um filho meses antes do término, em junho do ano passado.

Segundo a rainha da sofrência, os dois acabaram se distanciando por causa de conflitos causados pelo excesso de convivência durante o isolamento social. “Acho que, às vezes, a gente fica meio cego. Eu namoro um artista também, um cantor sertanejo, o Murilo Huff, e botou os dois artistas sem trabalhar na mesma casa, vivendo aquela loucura de primeiro filho, e que veio daquele jeito…”, explicou.

“A gente brigava porque tinha colocado parmesão a mais no risoto, sabe? As brigas que levaram a gente a terminar foram isso. E quando as pessoas perguntavam: ‘por que vocês terminaram?’. Eu dizia: ‘Também não sei’. Uma briga por causa do final de uma série”, lembrou.

No ano passado, o casal ficou cerca de cinco meses separados. Eles romperam o relacionamento em junho e reataram em novembro.