Marília Mendonça rebate comentário de que tem de estar magra por ter dinheiro e ser jovem

Depois de negar que fez uma cirurgia bariátrica, Marília Mendonça voltou a rebater comentários sobre seu corpo no Instagram nesta segunda-feira (4). A cantora, que passou por uma processo de perda de peso, respondeu a uma seguidora, que disse que ela tinha obrigação de estar mais magra em um vídeo que ela postou de biquíni, exibindo a marquinha de sol.

"Realmente, Marília Mendonça, você tem que estar com esse corpo, né? O dinheiro que você tem, com a idade que você tem, realmente é o mínimo, né?", escreveu uma pessoa. "Eu não 'tenho' que estar com nada, minha senhora. Nem eu, nem ninguém", declarou a cantora de 25 anos.

Teve quem pediu a 'receita' para ficar com o corpo igual ao de Marília, que relembrou a cirurgia que fez na barriga no início de 2019, antes de ter o filho, Leo, hoje com 1 ano. A cantora garantiu que, depois, emagreceu só com dieta e exercícios. "Sou super transparente aqui. Assim q voltar pra casa, voltarei a postar a receita. Fiz uma abdominoplastia antes de ter meu filho, ganhei muito peso na gravidez e quis recuperar depois. Fiz low carb, treino e dieta e consegui recuperar algumas partes! Assim que voltar das férias, seguirei postando minha rotina das mesma forma transparente de antes", afirmou.