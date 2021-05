Marília Mendonça mostra barriga sequinha após perder 21kg

A cantora Marília Mendonça revelou que perdeu 21kg após passar um processo de mudança na alimentação e exercícios físicos. No último domingo (23), ela publicou um vídeo na sua conta oficial do Instagram em que aparece com a barriguinha à mostra e as pernas definidas.

Nas imagens, ela aparece bebendo cerveja enquanto está vestindo um top e shorts jeans. "Quem aí também faz essa promessa toda segunda?", brincou ela sobre promessas para parar de beber.

A publicação alcançou 900 mil curtidas e vários seguidores comentaram sobre Marília estar visivelmente mais magra. "Me passa a receita pra emagrecer", escreveu um fã. "Barriga chapada", comentou outro.