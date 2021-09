Marília Mendonça fala sobre contrair covid-19: 'Foi um susto pra mim'

A cantora Marília Mendonça testou positivo para a covid-19 na última terça-feira (7). Ela utilizou as redes sociais, na tarde desta quarta-feira (8), para tranquilizar os fãs e dizer que está tudo bem com ela. As informações são do portal UOL.

“Tive sintomas de gripe, achei que fosse sinusite e fiz dois testes que deram negativo para covid-19. No terceiro, deu positivo e foi um susto para mim", disse, nos stories do Instagram.

Nos vídeos seguintes, Marília afirmou estar isolada em casa. Ela contou que teve sintomas leves, como dor de cabeça.

"Só tive a oportunidade de tomar uma dose e ela me ajudou muito a não ter complicações. Vacinem-se", finalizou.