Marília Mendonça surge com barriga ‘sequinha’ e de fio-dental em clique na praia

Marília Mendonça chamou atenção da web, nesta segunda-feira (24), ao colocar o bumbum para jogo, com um biquíni fio-dental, durante um dia na praia, em Tulum, no México. O 'shape' sarado da artista também despertou comentários dos fãs nas redes sociais. As informações são do portal O Dia.

Mesmo com o clique feito de longe, é possível ver a boa forma da artista. "Segura o braço, princesa, senão a bunda cai", brincou a cantora sertaneja, na legenda da imagem.

E não foi só elogio do namorado, Murilo Huff, com quem ela tem um bebê de um ano, que a publicação recebeu. Os fãs de Marília também endeusaram a artista. “Olokoooooooo um ‘cool’ desse brazeeeeel”, brincou uma internauta. “Deusa”, disse um segundo.