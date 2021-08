'Chorando', Luísa Sonza e Marília Mendonça anunciam nova parceria musical

Luísa Sonza e Marília Mendonça confirmaram uma nova parceria juntas. De maneira inusitada, com uma foto “chorando”, Luísa deu vários indícios que a colaboração iria acontecer. E na noite desta terça-feira (17), o anúncio foi feito.

Fazendo referência a uma de suas músicas, Luísa publicou as fotos no Instagram: "Sozinha até que é bom, mas melhor mesmo é com você", escreveu.

Logo depois, ela postou outro vídeo ao lado de Marília Mendonça e levou os fãs à loucura.

Para a imprensa, Luísa Sonza contou que o projeto logo será lançado: "Um enorme prazer poder trazer a Marília para um projeto que é tão especial para mim. Passamos o dia todo juntas produzindo e gravando tudo para entregar em breve este lançamento para vocês", celebrou a cantora.