Marília Mendonça celebra aniversário do filho, Léo: 'Nosso primeiro ano de vida'

A sertaneja Marília Mendonça publicou um vídeo no seu perfil no Instagram para homenagear o filho, Léo, que completa 1 ano de idade nesta quarta-feira (16). Nas imagens, a cantora se emocionou ao relembrar momentos marcantes da chegada do pequeno, do relacionamento com Murilo Huff.

"Fiquei até de madrugada pesquisando editores de vídeo, que fossem fáceis de mexer (porque eu sou uma negação), mas consegui. Não sei o que foi mais difícil: separar todas as suas fotos (preciso de mais memória kkk), desvendar como editar tudo ou segurar o choro pelas 3 horas que fiquei montando essa homenagem", começou Marília.

"Hoje já agradeci a Deus várias vezes, chorei muitas também! Que felicidade, meu filho! Que alegria! Dia de festejar seu primeiro ano de vida ou o nosso primeiro ano de vida? Não acredito em vida pré-você! Eu te amo, nosso titi, nosso tico, nosso buguelo, leonarrrrdo, leônidas, filhoso, gorduchão, cabeça, Léo", finalizou.

Murilo Huff também publicou uma homenagem para o filho na rede social. "Há um ano atrás, bem próximo do meio-dia, eu tava ouvindo seu primeiro choro, abrindo a porta da sala de parto e indo correndo te encontrar pela primeira vez. Dificil dizer quem chorou mais no primeiro encontro. Motivos diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais... Você chorava porque tava entrando num mundo novo, nunca tinha respirado o ar daqui. E eu tava chorando porque também tava entrando num mundo novo: no seu mundo. Não foi você que entrou no meu mundo! Fui eu que entrei no seu, porque nesse mundo que eu vivo agora, tudo gira em torno de você. Faz um ano que o motivo da minha oração mudou. O motivo de cada vez que eu saio pra trabalhar mudou. O motivo de eu querer cuidar da saúde mudou. O motivo de tudo mudou, porque o motivo de tudo agora é você", disse.