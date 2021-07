Marido de Simone diz que a cantora tem ‘tara’ por sexo inusitado: ‘No mato, na obra’

Simone Mendes, dupla sertaneja de Simaria, revelou fetiches inusitados e abriu o jogo ao dar mais detalhes da sua vida sexual com o marido, o empresário Kaká Diniz. Ela também contou ter sido pega com o esposo duas vezes na hora pelo filho Henry. O casal também é pai da pequena Zaya. As informações são da Revista Quem.

A cantora disse, durante um vídeo publicado em seu canal no Youtube, na última quinta-feira (15), ter o costume de planejar mini viagens com o esposo para hotéis com o intuito de dar uma namorada com mais liberdade. Uma das últimas vezes, os pombinhos teriam alugado um quarto em uma pousada em um município de Goiás para ter um momento à dois.

Em segundo momento, Simone e Kaká reveleram ter feito sexo em um lugar totalmente inúsitado: no mato, no meio de uma obra. "A gente tinha uma tara por obra. Toda vez que a gente ia construir uma casa, ela queria ir lá para trás, mostrar os fundos (da casa) que não tinha nada", afirmou o marido da sertaneja.

Veja o vídeo completo: