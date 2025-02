Maria Clara Spinelli anuncia fim da carreira na atuação: 'Morre uma atriz trans'

A atriz Maria Clara Spinelli anunciou, nesta quarta-feira (29), sua aposentadoria da carreira. Primeira protagonista trans da TV Globo, na novela "Elas por Elas", a artista, de 49 anos, fez o comunicado por meio de seu perfil no Instagram, no Dia Nacional da Visibilidade Trans. Durante a sua carreira, a atriz, natural de Assis, no interior de São Paulo, foi agraciada com prêmios internacionais de Melhor Atriz.

Na nota, Spinelli desabafou sobre o desprezo que recebe e disse que sempre tentou agradar os outros, mas, para isso, tinha que se colocar em um espaço de violência. Segundo a agora ex-atriz, ela se questionava se a chamariam para atuar se não fosse para viver uma personagem com experiência transgênero, já que "há muitas outras Atrizes - 'de verdade'".

Artistas lamentaram o anúncio feito por Maria Clara Spinelli nos comentários do post. "Vc é comprometida e apaixonada em tudo que faz. Receba meu maior ❤️", escreveu o ator Lázaro Ramos. "Eu te celebro. Eu te apoio. Mas estou triste🙏🏽❤️", comentou o ator Amaury Lorenzo. A atriz Monique Alfradique demonstrou seu amor comentando um emoji de coração.

Prêmios internacionais

Antes de se destacar por sua atuação em "Elas por Elas", onde interpretou Renée, Spinelli já havia conquistado reconhecimento internacional, com prêmios em festivais em 2010 como o Hollywood Brazilian Film Festival e o Monaco Charity Film Festival.

Em ambos, Maria Clara Spinelli foi eleita Melhor Atriz por seu desempenho em "Quanto Dura o Amor?" (2010). Ela também levou o prêmio na mesma categoria no Palm Springs Film Festival, na Califórnia, e no Festival Paulínia de Cinema.

Além de Maria Clara, o longa também recebeu indicação na categoria Melhor Filme no Hollywood Brazilian Film Festival, na Mostra de Cinema Paulista, e a Melhor Filme Estrangeiro no Monaco Charity Film Festival.

Veja a nota completa de Maria Clara Spinelli

"Há coisas que precisamos fazer e que são maiores do que nós mesmas. É uma Fúria. Uma Fúria Santa. E é essa Fúria o que me sustenta. Ser desprezada é pior do que ser odiada. Continuarei a escrever... até o fim. Terapia também é um processo de Luto. Da pessoa que você acha que é, para a pessoa que você pode se tornar, talvez. Com sorte. Em um processo de muita dedicação e esforço.

Estou sempre agradando aos outros. E, para agradar aos outros, eu preciso ser violentada. E eu não quero. Eu não quero mais! Hoje, aposenta-se uma atriz-trans. Hoje, morre uma mulher-trans. Aquelas, das quais eu nunca fui. Fiquei pensando: "Por que me chamariam para interpretar outro personagem, que não viesse com a experiência transgênero?"

Enfim, há muitas outras Atrizes - "de verdade". Há muitas outras Mulheres - "de verdade". Que podem desempenhar esses papéis. Eu, não. Então, a Carreira de Maria Clara Spinelli, encerra-se. Aqui. (Mas, eu ainda tenho um gato.) Subscrevo-me, Maria Rodrigues, Nesta rede, 29 de janeiro de 2025."