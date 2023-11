Mansão da atriz Bruna Lombardi é furtada na Zona Sul de São Paulo; criminosos são presos pela PM

A mansão da atriz Bruna Lombardi, 71 anos, foi furtada na noite deste domingo (19) na Zona Sul de São Paulo, no bairro Morumbi. Bruna, casada com o ator Carlos Alberto Riccelli, 77 anos, não estava no imóvel no momento. Os objetos furtados foram recuperados.

De acordo com a Polícia Militar (PM), três criminosos estavam envolvidos e foram acusados de furto à residência, receptação de veículo e associação criminosa. Os envolvidos possuem 26, 27 e 30 anos e, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), foram presos e levados à delegacia pela PM.

Os vizinhos ligaram para a polícia ao notarem um homem com “atitude suspeita” em um carro estacionado em frente à casa da atriz. Ao checarem a ocorrência, os policiais notaram que o veículo estava com a placa adulterada e era furtado. O homem, que foi detido, confessou o envolvimento no furto à mansão.

No veículo, foi apreendida uma pistola calibre 380 e pertences da atriz. Os demais acusados saíam da casa de Bruna em outro veículo, mas fugiram à pé ao verem os policiais. A PM perseguiu e prendeu os criminosos. O caso foi registrado como furto à residência, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, localização e apreensão de veículo e associação criminosa no 89º Distrito Policial (DP), Portal do Morumbi.

Em 2018, a atriz teve a casa invadida por criminosos e, de acordo com os policiais, foi a mesma residência furtada neste final de semana. Bruna e Cralos Alberto não falaram sobre o caso recente.

Os três criminosos continuaram à disposição da Justiça. Exames periciais na mansão devem ser feitos pela Polícia Técnico-Científica.