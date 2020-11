Dinho Ouro Preto revela paixão platônica por Bruna Lombardi e Rita Lee

Dinho Ouro Preto entrou na onda do cantor César Menotti, que viralizou nas redes sociais após contar sobre sua paixão platônica por Deborah Secco, e revelou seus crushes da adolescência durante a participação no ‘Encontro’, com Fátima Bernardes, na manhã desta quarta-feira (25).

"Vários, vários. Eu vivia apaixonado pelas pessoas. Olha, quando eu era moleque eu lembro de ter uma fixação com a Bruna Lombardi. Eu achava ela, juro, nossa, eu achava ela maravilhosa, eu achava ela uma figura quase maior que uma vida, como se ela não existisse de verdade, como se fosse uma invenção, coisa da minha imaginação", contou o vocalista do "Capital Inicial".

"Outra, eu lembro da Rita Lee também, isso eu tô falando de moleque, tá? Eu devia ter 16, 17 anos, quando eu era muito moleque, eu via essas mulheres e achava...porque depois os anos foram passando e os crushes foram mudando", completou ele.

O cantor ainda comentou sobre a "variedade" de estilos entre as mulheres que o interessavam, criando a teoria de que se encantava por outras coisas além da beleza.

"Você olhar uma mulher e falar: 'Uau, que atraente'. É difícil até você entender exatamente o que te atrai, né? Por que são mulheres diferentes, né? Às vezes é a personalidade, o jeito que ela fala, às vezes também, pelo menos pra mim, é você ver uma grande artista e ficar hipnotizado por aquilo, sabe? Porque tinha várias gringas, a cantora do Fleetwood Mac, a Stevie Nicks, a Demi Moore", afirmou.