Malvino Salvador e Kyra Grace posam com caçula internado: 'Está melhorando'

Malvino Salvador e Kyra Grace posaram com Rayan, de seis meses vida, no hospital. O filho caçula do casal está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) desde a última segunda-feira (5) com bronquiolite. As informações são da UOL.

"Nosso campeão está melhorando da bronquiolite, graças a Deus! Muito obrigado pelo carinho e o suporte de todos que estão vibrando positivamente pela sua recuperação", agradeceu o ator em publicação feita no Instagram.

Nessa quinta, Kyra ainda celebrou os seis meses de Ryan com um post em seu perfil e deu novos detalhes sobre o estado de saúde do bebê: "Hoje tivemos uma melhora muito significativa. Estamos diminuindo o oxigênio do aparelho e ele já acordou mais alegre. Graças a Deus”.

A bronquiolite é uma doença deflagrada por vírus que acomete os bronquíolos. O principal causador do problema é o vírus sincicial respiratório. Esse vírus está mais presente quando a temperatura cai. Crianças abaixo de dois anos são as mais afetadas pelo problema. Elas têm maior risco de desenvolver bronquiolite pela falta de imunidade contra os vírus.