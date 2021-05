Mágoa? Sasha Meneghel não convida avó Beth Szafir para o seu casamento

Sasha Meneghel não convidou a avó, Beth Szafir, para seu casamento civil, que aconteceu na última sexta-feira (14). Apesar de Beth falar que só os pais dos noivos estavam no casamento, muitas especulações surgiram por causa da fama de que Sasha não se dá muito bem com a avó. A herdeira de Xuxa casou com o cantor João Figueiredo em uma cerimônia íntima, para pouquíssimos convidados, no Rio de Janeiro.

"Foram apenas os pais", revelou a matriarca dos Szafirs. Porém, Beth também não teria sido convidada para a cobiçada festa de casamento da neta, que será no final do mês de maio, em Angra dos Reis (RJ) e deverá contar com apenas 20 convidados, entre eles os familiares dos noivos e os amigos mais próximos.

Beth Szafir culpou o coronavírus pela desfeita de Sasha. "Depois que tive uma pneumonia muito forte, adquiri uma doença pulmonar severa. Não posso sair de casa e não quero pegar esse vírus maldito de jeito nenhum. Estou evitando pegar aviões faz um ano e meio, mesmo que seja para ir apenas ao Rio de Janeiro", tentou disfarçar a socialite.

A relação da avó com a neta não é das melhores desde março de 2019. Numa entrevista ao Programa Amaury Jr., Beth disse que não tinha mais contato com Sasha e que não sentia saudade da modelo. Na época, a garota morava nos Estados Unidos.

Mesmo não sendo convidada, Beth mandou uma mensagem aos recém casados: "Desejo que eles sejam muito felizes", disse e finalizou a entrevista.