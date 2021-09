Mãe e avó de Nego do Borel sofrem ameaças e choram com ataques

A mãe e a avó de Nego do Borel tem sofrido com a participação do funkeiro em "A Fazenda 13". A mãe, Rosali Viana, e avó, Elza Viana, só choram com a participação polêmica do peão. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Além dos ataques que o cantor está sofrendo dos outros participantes, do lado de fora a família ainda tem que lidar com as denúncias das ex-namoradas, Duda Reis e Swellen Sauer, que acusam o cantor de violência doméstica, entre outros crimes.

A família tem recebido mensagens telefônicas com xingamentos. A mãe Rosali inclusive teria revelado a pessoas mais próximas que pretende votar na eliminação de Nego na próxima roça, caso ele continue sendo chamado de 'estuprador' e 'agressor de mulheres'.

Ela também foi ameaçada de morte e tem evitado sair de casa. A família também não deixa as matriarcas assistirem o programa com medo do que elas podem sentir.