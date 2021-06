Mãe de Nego do Borel é indiciada por lesão corporal contra a enteada de apenas 8 anos

A mãe de Nego do Borel, Roseli Viana Gomes, foi indiciada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro sob suspeita de lesão corporal contra a enteada, uma menina de 8 anos. O pai da garota, Alex Alves Gomes, também é investigado. Roseli nega as acusações.

De acordo com o Bom Dia Rio, a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) reúne depoimentos e laudo do corpo de delito que comprova a agressão. “Fez constar o perito que a menina seria vítima de diversas agressões com arranhões, chineladas e tapas, praticadas por diversas vezes, e que a última agressão teria ocorrido no dia 17”, afirma a delegacia.

Na descrição, o perito apontou “duas escoriações lineares de dimensões castanhas médias localizadas nas regiões escapular esquerda e antebraço esquerdo” praticadas por ação contundente.

No depoimento, a criança diz que, certa vez, a madrasta “errou o xampu”, atingindo-lhe os olhos. Ainda segundo ela, as agressões “ocorrem com chinelo e com a mão”. A menina ainda afirmou que, na frente de Alex, Roseli fingiria gostar dela. A madrasta teria dito para não contar sobre as agressões ao pai, mas ela contou à mãe, que reclamou com o ex.

“Em razão disso, ao retornar, Alex teria batido de chinelo na menor e a colocado de castigo, inclusive sendo obrigada a ficar em posições, de pé, e de joelhos, no cumprimento do castigo”, diz o relatório.

Em depoimento, Roseli negou as acusações, disse que convive com a enteada desde pequena e que a trata como uma filha. Negou atritos com o companheiro, “além do normal do convívio de um casal”.