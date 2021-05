Luma de Oliveira esbanja beleza em foto com os filhos, Thor e Olin Batista

Luma de Oliveira segue esbanjando beleza aos 56 anos. Em foto com os filhos Thor e Olin, frutos do casamento que durou 13 anos com Eike Batista, ela impressionou os fãs; que despejaram uma enxurrada de elogios para a musa dos anos 90.

"Você nem parece mãe deles. Tão linda e jovem!", escreveu uma seguidora. "Linda de viver!", comentou outra internauta. Em várias publicações da modelo, surgem admiradores impressionados com a ex-rainha de bateria, que, para muitos, nunca perdeu sua majestade.

Em outra publicação, vestida de maiô, ela arrancou suspiros de milhares de pessoas. "Rainha dos nossos corações", comentou um seguidor da musa. Confira algumas postagens de Luma que fizeram o público 'babar':