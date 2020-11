Luísa Sonza se pronuncia pela primeira vez após Whindersson Nunes assumir namoro: ''Não ataquem''

Luísa Sonza resolveu se pronunciar pela primeira vez após Whindersson Nunes assumir o seu novo relacionamento.

Em seu perfil no Instagram, a loira pediu para que suas fãs não ataquem a namorada do humorista, Maria Lina Deggan, e relembrou as críticas que recebeu quando assumiu o relacionamento com Vitão.

"Aos meus fãs: não ataquem outras mulheres, vocês sabem o que eu passei e passo. Não façam como fizeram e fazem comigo", pediu Luísa.

Na publicação, os internautas não pouparam elogios à atitude da cantora. "Não tem que atacar mesmo não. Você seguiu sua vida nada mais justo que seu ex também seguir a dele", comentou um. "Sabemos o que você passou e ninguém merece passar por isso! Jamais faria isso com alguém", afirmou outra.

NOVO AMOR

Já faz alguns dias que notícias dão conta que Whindersson Nunes estaria vivendo um novo romance e, os boatos ganharam mais força após vídeos do humorista trocando beijos com Maria Lina circularem na web.

Recentemente, a jovem compartilhou um clique ao lado do humorista em seu Instagram. Após perceber que a imagem estava sendo compartilha nas redes sociais, apesar do perfil está trancado, Maria decidiu deletar a publicação, mas os fãs já haviam salvado o clique.