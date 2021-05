Luísa Sonza diz usar envolvimento em polêmicas como marketing pessoal para a carreira

Luísa Sonza revelou que usa as polêmicas nas redes sociais envolvendo o seu nome como uma jogada de marketing para impulsionar a carreira. Mas, a artista garante que não é ‘nada pensado’ por ela, e sim, porque ‘as pessoas gostam de falar dela’.

"As coisas acontecem comigo e não é nada que eu faça pensando, pelo contrário. Eu não teria tanta criatividade para a cada cinco dias entregar uma polêmica nova, e que geralmente me ferra”, afirmou, em entrevista ao jornal O Globo.

"Ainda não sou tão engenhosa assim para fazer o filho do Bolsonaro falar de mim, mas acontece. Meu nome está em alta, dá clique e as pessoas gostam de falar sobre mim", complementou.

Mesmo estando em um relacionamento hétero com Vitão, Sonza se assumiu como parte da comunidade LGBTQIA+ ao se declarar como bissexual. Ela afirmou que desde criança sente atração por homens e mulheres.

No entanto, somente agora diz ter se sentido à vontade para tornar isso público, por sentir que se privou durante bastante tempo de um processo natural. "A bissexualidade na sociedade e comunidade é descredibilizada. Eu mesma me questionei muito, de tanto ouvir os outros me questionando. Cheguei a pensar que eu era doida. Hoje acho incrível poder dar visibilidade a isso de alguma forma", disse.