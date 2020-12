Luisa Mell critica Larissa Manoela por ter devolvido cão adotado em seu instituto

Luisa Mell usou as redes sociais na última quarta-feira (2), para fazer um desabafo após saber que Larissa Manoela devolveu Vitória Régia, uma cadela que havia sido adotada em seu instituto.

No Instagram, a ativista publicou uma foto de Larissa junto com os cachorros que não foram doados e questionou a atitude da atriz.

"Gente, estou sendo marcada em milhares de comentários a respeito da Larissa Manoela que doou a cachorrinha Vitoria, adotada do Instituto Luisa Mell Confesso que fiquei muito triste quando vi a notícia na internet e com a resposta da assessoria da Larissa Manoela que alegou que, por compromissos profissionais, a Larissa não tinha tempo de cuidar da Vitoria. Mas fiquei mais triste ainda por saber que ela tem outros cães, todos de raça e apenas a vira-latas Vitoria foi doada", escreveu na publicação.

"Sinto que alguém que inspira tanta gente, que batalhou tanto na vida trabalhando desde cedo para chegar aonde chegou, dê esse exemplo quando se trata de uma vida. Adotar um cãozinho deve ser sempre um ato de amor. Uma vida não pode ser tratada como um objeto. Cães, gatos e outros animais criam laços de amor, se apegam e se acostumam com o ambiente em que vivem. Vitoria já tinha uma história de abandono, de negligência antes da adoção. Passou anos com a Larissa e agora, terá que recomeçar. Estou com o coração em pedaços", lamentou.

"Dizem que na juventude aprendemos, mas apenas na maturidade compreendemos. Larissa Manoela, de coração, admiro sua história, sua garra e conquistas merecidas, mas espero que em breve, você compreenda o que essa atitude representa e o exemplo que você pode ter dado aos seus fãs que, como você, estão aprendendo na juventude. Caso a Vitoria precise de qualquer assistência, como qualquer um de nossos adotados, conte com o Instituto Luisa Mell. Realmente uma pena que isso tenha terminado dessa forma para a Vitoria. Meu compromisso sempre será com os animais", concluiu.

Larissa Manoela também decidiu gravar uma explicação sobre o caso, em seus stories do Instagram, ontem (2).

“Tenho outros cachorros que são vira-latas, e não faço distinção entre eles. A Vitória Regina está com uma pessoa de extrema confiança minha, porque ela não se adaptou sem mim, com minha ausência, e começou a ficar muito tristinha, deprimida, a brigar com os outros cachorros, não estava comendo direito”, explicou a atriz.

Por fim, Larissa afirmou que a decisão foi tomada pensando no que seria melhor para o animal.

“Para mim é o principal. Aceitei a ajuda da Roberta, que se prontificou a cuidar da Vitória para mim. Ela é minha amiga há anos. A Vitória está sendo bem tratada, tenho notícias dela sempre, e a Roberta não tem outro animal. Parem de destilar ódio para cima de mim, para cima da Roberta. Foi um ato de amor que a gente fez pela Vitória Regina. Ela recebe muito carinho, muito amor e está muito feliz com suas duas mamães”, finalizou.