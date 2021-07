Luísa Mell afirma que foi submetida a cirurgia estética sem autorização

O colunista de celebridades, Leo Dias, noticiou que a apresentadora Luísa Mell, que está em crise de separação, teria passado por traições e até sido submetida a uma cirurgia de lipoaspiração nas axilas sem autorização. A loira já se mudou de casa com o filho do ex-casal.

Citando "fontes", o colunista afirma que Luísa foi a uma clínica de estética para fazer um procedimento não invasivo a laser, rápido e indolor, mas foi convencida pelo médico a ser anestesiada e, ao ficar desacordada, foi submetida à cirurgia sem ter sido consultada a respeito. Ao acordar e perceber a situação, Luísa perguntou ao médico sobre o assunto e ele respondeu que Gilberto havia autorizado a cirurgia em contato telefônico, pois estava estava com muita gordura naquela área do corpo.

O colunista afirma ainda que a apresentadora ficou abalada psicologicamente e com "danos estéticos irreparáveis" porque a a cirurgia deixou uma cicatriz que não pode ser tratada no momento porque ela está muito magra. Luísa estaria em depressão diante das circunstâncias e inventou uma viagem de férias com o filho.

Luísa Mell e Gilberto Zaborowsky ficaram casados por dez anos.