Luciano Szafir está com Covid pela 3ª vez

O ator Luciano Szafir testou positivo para a Covid-19 pela terceira vez. Segundo o portal EM OFF, o ator de 53 anos recebeu o diagnóstico nesta segunda-feira, 17, após comparecer sozinho à Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em julho do ano passado, na segunda infecção, Szafir ficou 32 dias internado, com complicações, inclusive, foi para a UTI e precisou passar por uma cirurgia de emergência no intestino, que o deixou com uma bolsa de estomia.